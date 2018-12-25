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Татар-информ

22 ноября 2019, 09:03

Происшествия

МЧС Татарстана организовало 10 временных постов в излюбленных местах зимних рыболовов

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Происшествия

МЧС Татарстана организовало 10 временных постов в излюбленных местах зимних рыболовов

Фото: архив/Салават Камалетдинов

Министерство напомнило рыбакам об опасностях осеннего ледостава.

(Казань, 22 ноября, «Татар-информ»). МЧС Татарстана организовало 10 временных постов в излюбленных местах зимних рыболовов, сообщили в пресс-службе министерства.

По информации МЧС, на водоемах республики активно образуется лед, но в разных местах с разной интенсивностью. На сегодняшний день министерство организовало 45 патрульных групп, которые будут следить за любителями подледного лова.

Чтобы обеспечить безопасность людей на водоемах 10 временных постов с судами на воздушной подушке будут круглосуточно дежурить в местах массового выхода людей на лед.

«Основная цель мобильных групп в период ледостава – пресечение выхода граждан на лед при его толщине менее 7 сантиметров. По правилам за выход на тонкий лед предусмотрен штраф», — отметил главный госинспектор РТ по маломерным судам Юрий Венедиктов.

МЧС напоминает, что выезд на лед на транспорте вне переправ категорически запрещен и также карается штрафом.

Любителям подледного лова следует помнить, что на осеннем льду очень важно избегать мест, где бывают сильные течения, родники, кусты, выступающие на поверхности, а также сточные воды, промоины и полыньи.

Если вы провалитесь, следует немедленно освободиться от сумок, лечь на живот, широко раскинуть руки и попытаться выползти из опасной зоны, двигаясь в ту сторону, откуда вы пришли.

Помните, что при попадании человека в холодную воду, время идет не на минуты, а на секунды, и даже самому ближайшему посту спасателей требуется время, чтобы к вам подоспеть.

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