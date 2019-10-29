Умер орлан-белохвост, которого нашли раненым на окраине Набережных Челнов

(Казань, 22 ноября, «Татар-информ»). Орлан-белохвост, которого нашли раненым в начале октября на окраине Набережных Челнов и пролечили в набережночелнинской ветеринарной клинике, скончался. Печальную новость сообщил орнитолог национального парка «Нижняя Кама» Ринур Бекмансуров.





На своей странице он написал, что птица вновь себя почувствовала очень плохо, и в ветеринарной клинике Набережных Челнов ей провели реанимационные процедуры – практически как людям, со всей ответственностью. Также специалисты сделали хищнику рентген, чтобы посмотреть, как работают внутренние органы.



«Собственно, мои сомнения, писать об этом или не писать, основаны на том, что, наверное, не все общество готово к таковому. Уверен, что кто-то скажет, что, мол, людям не всегда оказывают помощь, а тут какая-то птица. В общем, птица сегодня у меня дома, но не уверен, что она доживет до утра», – написал орнитолог, а спустя некоторое время сообщил, что «птица ушла в мир иной сама по себе».





Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что орлана, прошедшего курс лечения в набережночелнинской ветеринарной клинике, готовили к выпуску на волю – в природную среду. Птица получила травму в техногенной среде города и не могла летать. При осмотре была выявлена рана на лапе. Также была обнаружена ссадина на сгибе крыла и сломаны отдельные рулевые перья хвоста.



Также выяснилось, что это была самка пятилетнего возраста – об этом свидетельствовали сохранившиеся пятна на концах рулевых перьев.



Подписчики выражают соболезнования Ринуру Бекмансурову.



«Ринур, благодарим тебя за доброе, чуткое сердце, теплоту души и самоотверженную борьбу за жизнь любого живого существа!!! Здоровья тебе и твоим родным!», «Очень жаль... Каждый день ждали новостей от вас о птице. Вы большой молодец, боролись до последнего, но видимо орланы птицы вольные, и в неволе, пусть это даже неволя во имя их блага, им тяжело», – написали они.

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