WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

22 ноября 2019, 11:25

Здоровье и среда

Умер орлан-белохвост, которого нашли раненым на окраине Набережных Челнов

Рекомендуем

Здоровье и среда

Умер орлан-белохвост, которого нашли раненым на окраине Набережных Челнов

Фото: vestikamaza.ru, vk.com

Птица вновь себя почувствовала очень плохо, и в челнинской ветеринарной клинике ей провели реанимационные процедуры, позже хищник скончался.

(Казань, 22 ноября, «Татар-информ»). Орлан-белохвост, которого нашли раненым в начале октября на окраине Набережных Челнов и пролечили в набережночелнинской ветеринарной клинике, скончался. Печальную новость сообщил орнитолог национального парка «Нижняя Кама» Ринур Бекмансуров.



На своей странице он написал, что птица вновь себя почувствовала очень плохо, и в ветеринарной клинике Набережных Челнов ей провели реанимационные процедуры – практически как людям, со всей ответственностью. Также специалисты сделали хищнику рентген, чтобы посмотреть, как работают внутренние органы.

«Собственно, мои сомнения, писать об этом или не писать, основаны на том, что, наверное, не все общество готово к таковому. Уверен, что кто-то скажет, что, мол, людям не всегда оказывают помощь, а тут какая-то птица. В общем, птица сегодня у меня дома, но не уверен, что она доживет до утра», – написал орнитолог, а спустя некоторое время сообщил, что «птица ушла в мир иной сама по себе».



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что орлана, прошедшего курс лечения в набережночелнинской ветеринарной клинике, готовили к выпуску на волю – в природную среду. Птица получила травму в техногенной среде города и не могла летать. При осмотре была выявлена рана на лапе. Также была обнаружена ссадина на сгибе крыла и сломаны отдельные рулевые перья хвоста.

Также выяснилось, что это была самка пятилетнего возраста – об этом свидетельствовали сохранившиеся пятна на концах рулевых перьев.

Подписчики выражают соболезнования Ринуру Бекмансурову.

«Ринур, благодарим тебя за доброе, чуткое сердце, теплоту души и самоотверженную борьбу за жизнь любого живого существа!!! Здоровья тебе и твоим родным!», «Очень жаль... Каждый день ждали новостей от вас о птице. Вы большой молодец, боролись до последнего, но видимо орланы птицы вольные, и в неволе, пусть это даже неволя во имя их блага, им тяжело», – написали они. 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Нижнекамским школьникам рассказали, как не остаться без зубов раньше времени
Новости дня
12:00
Рафинат Яруллин: «Концепция продажи сырья за рубеж – абсолютно неверная»

Переработка нефти и газа внутри республики обеспечит прорывной рост экономики РТ, уверен гендиректор «Татнефтехиминвест-холдинга».

11:49
Полиция Челнов изучает видео, на котором парни избивают охранника магазина «Магнит»

По сведениям, полученным от очевидцев, охранник попросил ребят открыть сумки, а те в ответ полезли в драку.

11:35
ВСК дарит скидки до 70% на свои продукты в «Черную пятницу 2019»
11:25
Умер орлан-белохвост, которого нашли раненым на окраине Набережных Челнов

Птица вновь себя почувствовала очень плохо, и в челнинской ветеринарной клинике ей провели реанимационные процедуры, позже хищник скончался.

11:19
Суд вынес приговор казанцу, который выкинул из окна на иномарку старый телевизор

Суд приговорил мужчину к году лишения свободы условно.

11:16
Госкомитет РТ по тарифам ответил на «письмо надежды» перевозчиков Казани

В Госкомитете отметили, что не могут устанавливать тарифы для проезда льготных категорий граждан, так как это не относится к их полномочиям.

11:08
В Татарстане мобильным Интернетом пользуются больше людей, чем в других регионах ПФО

Сегмент мобильного Интернета республики вырос до 3,5 млн активных SIM-карт.

11:01
В Набережных Челнах прошел рейд по любителям осеннего подледного лова

МЧС Татарстана напоминает, что выход на лед толщиной менее семи сантиметров смертельно опасен и карается штрафом.

10:55
ВТБ Лизинг организует в России операционную аренду локомотивов
10:39
Две жительницы Казани попали под машины, переходя дорогу на зеленый свет светофора

ДТП произошли в один день на Гудованцева и Ибрагимова.

10:31
В Татарстане задержали мужчину, который украл телефон у стоявшей в очереди школьницы

Устройство выпало из кармана куртки девочки, когда та расплачивалась на кассе.

10:22
«Единая Россия» проведет обсуждение нового порядка медосмотра для водителей

В Татарстане в очереди за медицинской справкой для водительских прав умер 73-летний мужчина.

10:15
Группа ВТБ и ГК «ЭФКО» построят инфраструктурные объекты в морском порту Тамань
10:15
Парня из Апастовского района оштрафовали за публикацию интимного видео с подругой

Молодой человек тайно снял свою знакомую на телефон, а позднее опубликовал ролик в мессенджере.

10:01
Неподалеку от остановки «Сады» в Казани загорелся один из складов

В помещении склада на площади 10 квадратных метров горела бытовка.

09:39
ГИБДД Казани ищет водителя, из-за которого пешеход оказался в больнице с переломом

ДТП произошло на Шоссейной улице.

09:35
Количество открытых счетов эскроу в РТ за 2 месяца возросло более чем в 3 раза

В РТ ведут работу по проектному финансированию строящихся объектов 10 кредитных организаций, уполномоченных открывать счета эскроу.

09:18
Умер экс-председатель Госкомитета ТАССР по труду Габдулхак Гилязов

Руководство Татарстана выразило соболезнования в связи со смертью государственного деятеля.

09:03
МЧС Татарстана организовало 10 временных постов в излюбленных местах зимних рыболовов

Министерство напомнило рыбакам об опасностях осеннего ледостава.

08:58
Путин вручил Равилю Гайнутдину орден «За заслуги перед Отечеством»

Награждение состоялось в ходе церемонии, прошедшей в Московском Кремле.

08:45
В Казани задержали подозреваемого в изнасиловании женщины у парка Победы

Злоумышленник напал на жительницу Казани в сентябре у лесопосадки на Чуйкова.

08:38
Роспотребнадзор дал рекомендации по приему антибиотиков
08:20
Названы профессии, которые исчезнут быстрее других
08:03
Минздрав РФ определил новый срок изменения правил медосмотра для водителей

Причина изменения времени вступления новых правил в силу – «обеспокоенность граждан».

07:44
Помощник Путина назвал три ключевых составляющих роста экономики России
События