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Татар-информ

29 октября 2019, 20:00

Здоровье и среда

Получившего травму орлана-белохвоста готовят к возвращению в природную среду

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Здоровье и среда

Получившего травму орлана-белохвоста готовят к возвращению в природную среду

Фото: vestikamaza.ru

Птицу нашли с ранами на лапе и ссадинами в начале октября.

(Казань, 29 октября, «Татар-информ»). Раненого орлана-белохвоста, прошедшего курс лечения в набережночелнинской ветеринарной клинике, готовят к выпуску в природную среду. Об этом сообщают «Вести КАМАЗА».

Птицу нашли с ранами на лапе и ссадинами в начале октября. Историю спасения орлана-белохвоста рассказал орнитолог национального парка «Нижняя Кама» Ринур Бекмансуров.

Он сообщил, что пернатого хищника обнаружили местные жители на окраине Набережных Челнов. Птица получила травму в техногенной среде города и не могла летать. При осмотре была выявлена рана на лапе и, как следствие, ее припухлость. Также была обнаружена ссадина на сгибе крыла и сломаны отдельные рулевые перья хвоста. Птица нуждалась в ветеринарной помощи.

Специалисты сделали хищнику перевязку. Также во время оказания ветеринарной помощи эксперты выяснили, что это самка. Ее возраст составляет около пяти лет, об этом свидетельствовали сохранившиеся пятна на концах рулевых перьев. Особь прошла лечение в челнинской ветеринарной клинике. После процедур самка прибавила в весе, начала поправляться, лапа перестала гноиться и начала заживать.

Скоро птица должна вернуться на волю, сейчас ее готовят к выпуску в природную среду.

«Считаю, что дальнейшее содержание птицы будет ей только во вред. Сегодня во время перевязки ещё раз посмотрим процесс заживления раны и будем принимать окончательное решение о выпуске», – пояснил Ринур Бекмансуров.

 

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