Названы профессии, которые исчезнут быстрее других

(Казань, 22 ноября, «Татар-информ»). Наиболее подвержены риску исчезновения из-за появления новых технологий профессии таксиста, продавца и грузчика. Об этом рассказали аналитики Института развития интернета, передает RT.

По словам специалистов, дело в том, что представителям этих профессий не так часто необходимы развитое воображение и творческий подход. Помимо этого, они редко сталкиваются с необходимостью принимать сложные решения.

«Под угрозой скорее находятся профессии, где творческий и эмоциональный интеллект человека не задействованы, то есть те сферы, где максимум действий – механические», – подчеркнули аналитики.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что жители России перечислили самые скучные профессии.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.