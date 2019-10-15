Россияне перечислили самые скучные профессии

(Казань, 15 октября, «Татар-информ»). По мнению россиян, самыми скучными являются профессии охранника и бухгалтера. Об этом со ссылкой на опрос сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob пишет «Российская газета».

Работу охранника в качестве наиболее скучной назвали 13% респондентов, а бухгалтера – 9%. При этом 8% опрошенных сочли, что «любая профессия скучна, когда она нелюбима и неинтересна», отмечает издание.

Труд продавца показался наиболее скучным 5% россиян, аналогичным образом отозвались о профессиях сторожа и уборщика по 4% респондентов. По 3% сочли скучными любую офисную работу и труд библиотекаря.

О любой сидячей деятельности как о неинтересной отозвались 2% опрошенных. Столько же респондентов назвали скучной профессию вахтера.

Мужчины чащи женщин считали самой скучной работу охранника (17 и 11% соответственно) и говорили о скуке любого неинтересного труда (10 и 6%). Женщины чаще упоминали работу бухгалтера (12 и 5%), а также заявляли, что скучных профессий не существует (15 и 11%).

По сравнению с 2013 годом мнения россиян насчет неинтересных профессий почти не изменились. Впрочем, более чем в два раза, с 6 до 13%, выросло число респондентов, уверенных, что скучных профессий не бывает.

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