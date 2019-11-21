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Татар-информ

21 ноября 2019, 20:48

Духовная жизнь

Путин вручил Талгату Таджуддину орден «За заслуги перед Отечеством»

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Духовная жизнь

Путин вручил Талгату Таджуддину орден «За заслуги перед Отечеством»

Верховный муфтий напомнил, что духовность и нравственность — основа жизни государства

(Казань, 21 ноября, «Татар-информ»). Президент РФ Владимир Путин вручил верховному муфтию России, председателю Центрального ДУМ России Талгату Таджуддину орден «За заслуги перед Отечеством» III степени, сообщается на официальном сайте главы государства.

«Как наши достойные представители и Русской православной церкви, представители всех традиционных конфессий, делаем и пытаемся, по мере наших возможностей, а эти возможности сейчас огромны, потому что государство, Вы, Владимир Владимирович, оказываете огромнейшую поддержку духовно-нравственному возрождению нашей Отчизны», — сказал Талгат Таджуддин.

Он отметил, что духовность и нравственность — основа жизни государства. «Наш коллега, Дамир Юсупов, его собрат Георгий — они наши воспитанники. Дамир до того, как летать на небесах, учил Коран, в мечети пятничные молитвы проводил имамом, и перед каждой молитвой читает, и чудо Всевышний через них творит, слава Богу», — напомнил верховный муфтий.

В завершение своего выступления он пожелал всем счастья, чтобы каждый вносил свой достойный вклад в Отечество.

Сегодня в Кремле прошла церемония вручения государственных наград. Президент России наградил отличившихся россиян за выдающиеся достижения в области культуры, медицины, спорта и производства. В числе награжденных был и герой России Дамир Юсупов.

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