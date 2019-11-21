(Казань, 21 ноября, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин вручил звезду Героя России летчику Дамиру Юсупову, который 15 августа совершил аварийную посадку на кукурузное поле. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

«Все мы помним историю спасения пассажирского рейса Жуковский — Симферополь летом этого года в Подмосковье. В сложной аварийной ситуации весь экипаж воздушного судна сработал профессионально, четко, слаженно, проявил отвагу. Но ключевая роль, безусловно, принадлежит командиру лайнера Дамиру Касимовичу Юсупову и второму пилоту Георгию Александровичу Мурзину. Они смогли посадить самолёт буквально в чистом поле и спасли десятки жизней. Высококлассные лётчики по праву удостоены звания Героев России», — сказал Путин.

Сегодня в Кремле прошла церемония вручения государственных наград. Президент России наградил отличившихся россиян за выдающиеся достижения в области культуры, медицины, спорта и производства.

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