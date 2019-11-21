Названы наиболее опасные приложения для смартфонов

(Казань, 21 ноября, «Татар-информ»). Даже в официальных магазинах приложений от Google и Apple присутствуют программы, представляющие опасность для пользователей. Несущие наибольшую угрозу категории мобильных программ перечисляет портал Hi-tech Mail.ru.

Для устройств на операционной системе Android это в первую очередь файлы APK, если они загружены из неавторизованных источников и установлены вручную. Встроенная реклама оказывается наименьшей из неприятностей, так как эти приложения, неизвестно кем созданные, могут похищать пароли и иные ценные данные. «Особенно не стоит устанавливать банковское приложение через APK-файл», – отмечают специалисты.

Для гаджетов на iOS же наиболее потенциально опасны приложения с сомнительными подписками, зачастую связанными с «гаданиями, гороскопами, астрологией и прочей мистикой». Оформив подписку, юзер дает мошенникам возможность наживаться за его счет.

Помимо этого, в не слишком тщательно проверяемом магазине Google Play, как правило, присутствует множество подделок под популярные приложения. Как минимум, в случае установки они будут досаждать пользователю ненужной рекламой, как максимум, затребуют доступ к его личным данным и попытаются украсть пароли, поясняют эксперты.

Существует также отдельная категория приложений, мимикрирующие под полезные программы, но пытающиеся получить доступ к якобы не нужным им данным или посторонним функциям смартфона.

При этом, по словам аналитиков, особую опасность представляют альтернативные клиенты социальных сетей, многие из которых попросту пытаются украсть логин и пароль, чтобы получить доступ к учетной записи.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что бюджетные смартфоны на Android оказались опасны для пользователей.

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