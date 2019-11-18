Бюджетные смартфоны на Android оказались опасны для пользователей

(Казань, 18 ноября, «Татар-информ»). Предустановленные на дешевых смартфонах с операционной системой Android опасны для пользователей. К такому выводу пришли специалисты компании Kryptowire, сообщает портал Wired.

Эксперты исследовали смартфоны от 29 производителей, включая японскую компанию Sony, китайскую Xiaomi и южнокорейскую Samsung, и обнаружили 146 случаев, когда приложения содержали серьезные уязвимости.

Используя эти уязвимости, злоумышленники, в частности, могут подключаться к микрофону, чтобы прослушивать разговоры владельца, или самостоятельно менять настройки гаджета.

«Если проблема заключается в устройстве, это означает, что у пользователя нет вариантов. Поскольку код глубоко скрыт в системе, в большинстве случаев пользователь не может ничего сделать, чтобы удалить нарушающее функциональность приложение», – констатировал генеральный директор Kryptowire Ангелос Ставру.

По его мнению, в погоне за удешевлением телефонов производители пренебрегают безопасностью пользователей.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что смартфонам на ОС Android начал угрожать неудаляемый вирус.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.