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Татар-информ

21 ноября 2019, 18:52

Общество

Опыт Татарстана по самообложению начали применять в 34 других регионах России

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Общество

Опыт Татарстана по самообложению начали применять в 34 других регионах России

Фото: Рамиль Гали

Программа самообложения в республике действует с 2013 года.

(Казань, 21 ноября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Опыт Татарстана по самообложению граждан начали использовать в 34 других регионах России. Об этом заявил сегодня на круглом столе заместитель Председателя Госсовета РТ Марат Ахметов.

«Такой инструмент как самообложение все больше служит решением вопросов в наших населенных пунктах. Учитывая наш опыт работы по самообложению, субъекты Российской Федерации начали присоединяться к ней. Уже 34 региона начали этим заниматься», – рассказал депутат.

В Алексеевском районе Татарстана активным участником программы самообложения является Лебединское сельское поселение. По словам его главы Юрия Тюкарева, поселение участвует в этой программе уже шесть лет. «За эти годы с учетом софинансирования из бюджета получили около 6 млн рублей. Собираем с населения небольшую сумму – по 500 рублей. Денежные средства, собранные в конкретном населенном пункте районе, там и остаются», – отметил он.

Юрий Тюкарев сообщил, что в 2015 году на средства всех сельских поселений района был приобретен трактор. «Нанимать технику очень дорого. Теперь мы сами чистим дороги зимой», – уточнил он.

Кроме того, на средства самообложения в Лебединском сельском поселении создан пункт пожарной охраны. «И содержим его на средства самообложения. Пожар для сельской местности – это трагедия. Наши пожарные машины в течение пяти минут могут выехать в любое время дня и ночи. Они находятся в полной боевой готовности. А кто думал, что в каждом населенном пункте у нас будут детские игровые площадки, в центре появится хоккейная площадка?» – подчеркнул докладчик.

Более того, программа самообложения помогла решить проблемы с уличным освещением в поселении. «По желанию жителей свет провели даже к роднику, обустроили там купель. Туда приезжают не только жители района, но и Москвы, Санкт-Петербурга», – проинформировал Юрий Тюкарев.

Он заверил, что жители с каждым годом все больше поддерживают самообложение. «Хочется, чтобы такая программа и дальше продолжалась», – добавил глава поселения.

«Ваш пример нас приятно поразил. Секрет успешного самообложения прост – участие граждан в программе во много зависит от доверия к главе поселения. Если люди доверяют ему лично, то они доверяют ему и решение вопросов. Отдать личные средства, предназначенные на расходы семьи, – это колоссальный вопрос доверия», – продолжил председатель Комитета Госсовета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию Александр Тыгин.

Председатель парламентского Комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству Лутфулла Шафигуллин предложил объединить средства самообложения со средствами меценатов и благотворителей, которые участвуют в программах по благоустройству.

Программа самообложения в Татарстане реализуется с 2013 года. Размер предоставляемых из бюджета республики денежных средств установлен в соотношении четыре рубля к одному рублю средств самообложения граждан, поступивших в бюджет муниципального образования.

Референдумы и сходы граждан пройдут 24 ноября, 1 и 8 декабря.  

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