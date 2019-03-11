В Кайбицком районе РТ средства самообложения направят на строительство дорог

(Казань, 21 ноября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Кайбицком районе Татарстана средства самообложения направят на строительство дорог. Об этом на круглом столе в Госсовете РТ сообщил глава муниципалитета Альберт Рахматуллин.

По словам докладчика, с 2014 года по программе самообложения с населения собрано около 29 млн рублей, софинансирование из бюджета республики составило 116 млн рублей.

«Почти 145 млн рублей – это для нашего маленького района существенная сумма. На эти средства многое сделано. Например, благоустроены кладбища, построено более 20 км дорог, – отметил он. – Средняя сумма, которую будем собирать с населения, – 500 рублей. Собранные средства максимально используем для строительства дорог. В 2020 и 2021 годы мы хотим завершить строительство дорог».

По мнению Рахматуллина, самообложение – «очень эффективный инструмент для ведения хозяйства населенного пункта». «В первый год действия программы у нас участвовало пять сельских поселений из 17, наверное, жители тогда еще не совсем поняли преимущества. Сейчас население владеет ситуацией. Мы объясняем, как использованы средства вплоть до копейки. Вопросы местного значения, пожелания жителей ежегодно решаются за счет программы самообложения», – подчеркнул он.

Глава Арского района РТ Ильшат Нуриев рассказал, что опыт муниципалитета по самообложению используют в Якутии. «Три года назад к нам приезжали из Якутии. Изучив опыт самообложения, теперь они внедряют этот инструмент у себя», – заключил он.

Размер предоставляемых из бюджета Татарстана денежных средств установлен в соотношении четыре рубля к одному рублю средств самообложения граждан, поступивших в бюджет муниципального образования. Из республиканского бюджета за 2014 – 2018 годы выделены средства для софинансирования в размере около 3,2 млрд рублей.

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