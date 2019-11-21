Госдума приняла закон о предустановке отечественного ПО

(Казань, 21 ноября, «Татар-информ»). Государственная Дума РФ в третьем, окончательном чтении одобрила законопроект о запрете продажи различных гаджетов без предустановленного российского программного обеспечения, передает РИА Новости.

Новелла предполагает, что с 1 июля 2020 года все реализуемые в России гаджеты, включая смартфоны, компьютеры и телевизоры, должны иметь предустановленный отечественный софт.

Полный список подпадающих под закон устройств и программ, а также порядок установки последних позднее определит Правительство страны.

Инициатива была внесена в нижнюю палату парламента четырьмя депутатами – Владимиром Гутеневым из «Единой России», Александром Ющенко из КПРФ, Олегом Николаевым из «Справедливой России» и Сергеем Жигаревым из ЛДПР, отмечает газета «Ведомости».

Член Комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Алексей Канаев ранее объяснял, что закон направлен на защиту прав потребителей и будет способствовать развитию российских IT-компаний.

Эксперт по информационной безопасности компании «ICL Системные технологии» Илья Петров подчеркнул, что ограничения для зарубежного ПО в нормативных актах и отсутствии конкуренции приведут к стагнации отечественного софта. «<…> изоляция никогда не давала хорошего результата, особенно в контексте технологического развития», – заявлял он на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

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