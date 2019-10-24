Эксперт: Отсутствие конкуренции российского ПО с зарубежным приведет к стагнации

(Казань, 24 октября, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). Ограничения для зарубежных ПО в нормативных актах и отсутствии конкуренции приведет к стагнации отечественного софта. Об этом сказал эксперт по информационной безопасности компании «ICL Системные технологии» Илья Петров на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«Нормативная документация по информационной документации очень стремительно развивается. <...> Мы считаем, что в долгосрочной перспективе ограничительные меры и протекционизм будут играть против импортозамещения, и это будет совсем не на руку отечественным решениям. Потому что отсутствие конкуренции с техническими лидерами рынка может вызвать стагнацию, изоляция никогда не давала хорошего результата, особенно в контексте технологического развития», — сообщил эксперт.

Илья Петров рассказал, что сейчас в нормативных актах присутствует много ограничений и сложностей для зарубежных компаний, которые хотят функционирования на территории России, что на данный момент играет на руку отечественным производителям программного обеспечения.

Эксперт считает, что отечественным решениям нужна не изоляция, а хороший заказчик, который будет с одной стороны требовать реализации конкретного функционала, но и за это хорошо платить. Именно такие проекты сильнее всего развивают исполнителей и производителей ПО.

«Хорошим отечественным продуктам нужен хороший отечественный заказчик», — заключил спикер.



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