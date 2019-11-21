В Татарстане сохранится бесснежная морозная погода

(Казань, 21 ноября, «Татар-информ»). В Татарстане завтра, 22 ноября, сохранится бесснежная, но морозная погода. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Существенных осадков на территории республики не ожидается. Будет дуть северо-западный ветер силой от 4 до 9 м/с. «На дорогах местами сохранится гололедица», – отмечают синоптики.

В ночные часы столбики термометров опустятся до 16, а кое-где и до 21 градуса мороза. В светлое время суток температура воздуха составит от -4 до -9 градусов. Теплее всего будет на юго-западе региона, холоднее всего – на юго-востоке.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что, по словам профессора КФУ Юрия Переведенцева, резкое похолодание пришло в Казань с Карского моря.

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