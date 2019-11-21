Жители Высокогорского района просят благоустроить тротуары на средства самообложения

(Казань, 21 ноября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Жители Высокогорского района Татарстана просят направить средства самообложения на благоустройство тротуаров. Об этом на круглом столе в Госсовете РТ сообщил глава муниципалитета Рустам Калимуллин.

По словам докладчика, мероприятия по программе самообложения в районе проходят достаточно активно. «В пригороде есть свои трудности. В частности, многие наши жители работают в Казани. Не всегда они для нас доступны, но, несмотря на это, работы ведутся. И с каждым годом население становится активнее, – рассказал он. – В последнее время жители крупных населенных пунктов просят провести работы по благоустройству тротуаров».

Калимуллин добавил, что на средства самообложения также благоустроены кладбища, установлено освещение. «Мы собираем с населения по 300 рублей. И информируем жителей о расходах», – подчеркнул он.

Референдумы в Высокогорском районе будут проходить в трех населенных пунктах, а еще в 22 – проходят сходы граждан, отметил докладчик.

«У нас есть волонтеры, как мы их называем, которые распределились по улицам. Они развозят пригласительные на сходы и референдумы, объясняют, что там будет обсуждаться, на что обратить внимание», – заключил Калимуллин.

В Татарстане по программе самообложения граждан на этот год референдумы прошли 18 ноября 2018 года в 844 поселениях 43 районов Татарстана. Сумма самообложения граждан, ставшая их предметом, составляла от 100 до 1,2 тыс. рублей.

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