Сергей Семак: «Рубин» много играет на ноль

(Казань, 21 ноября, «Татар-информ»). Наставник «Зенита» Сергей Семак рассказал о ходе подготовки питерского клуба к матчу с «Рубином», который состоится 23 ноября на Центральном стадионе столицы Татарстана.



По мнению Семака, который два раза становился чемпионом России в составе казанского «Рубина», нынешний клуб довольно неплохо организован. Команда мало пропускает.



«"Рубин" много играет на ноль, и Дюпин хорошо действует, и в целом команда очень организованная, активно играет на протяжении всего матча, старается подолгу контролировать мяч», – отметил главный тренер «Зенита» в интервью на официальном сайте клуба из Санкт-Петербурга.



По мнению Семака, матч с «Рубином» будет очень важным для «Зенита». А отсутствие ряда игроков основы казанского клуба лишь в небольшой степени может повлиять на рисунок игры.



«Есть группа футболистов, которая может их заменить. Для них это станет шансом. Будет играть Кварацхелия, который часто выходил в начале сезона, но в последнее время играет не так много. На другом фланге может играть Микелтадзе, может и Данченко выше», – прокомментировал информацию Семак.

Несмотря на то, что в день матча «Рубин» – «Зенит» ожидается около минус пяти градусов мороза, никого из футболистов наставник питерского клуба особенно беречь не намерен.



«Никого мы беречь не будем. Будем исходить из состояния и физических кондиций футболистов. Если мы поймем, что кто-то на сто процентов не сможет играть, значит кто-то не выйдет на поле. Если все могут, то все будут готовиться. Никого беречь не будем», – подытожил Семак.

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