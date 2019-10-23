Наставник «Рубина»: У «Зенита» есть свой стиль игры

(Казань, 21 ноября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Тренер казанского футбольного клуба «Рубин» Роман Шаронов во время открытой тренировки рассказал о подготовке команды к субботнему матчу против петербургского «Зенита».

«Мы хорошо провели паузу в чемпионате, было время на подготовку, хотя кто-то и уезжал в сборную. Несмотря на погоду, продуктивно поработали. Все сборники вернулись без травм», – сообщил Шаронов журналистам.

По разным причинам не смогут принять участие в игре Зурико Давиташвили, Александр Зуев и Александр Ташаев. Специалист прокомментировал это: «Команда не состоит из 11 игроков стартового состава, она состоит из игроков, которые каждую минуту готовы выйти на поле, провести то количество времени, которое им выделено, максимально качественно, потому что это и есть лицо команды. С этим проблем не должно быть».

Шаронов отметил, что перед игрой с питерским клубом тренерский штаб особое внимание во время подготовки уделил стандартам, сегодня игроки будут отрабатывать этот компонент. «Мы хорошо знаем “Зенит“, у них есть свой стиль игры. Информации по ним достаточно, тем более что уже один раз с ними сыграли», – сказал он.

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