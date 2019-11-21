Парад Кыш Бабая перенесли с улицы Баумана в Казанский Кремль

(Казань, 21 ноября, «Татар-информ»). Сказочный парад в честь 10-летия резиденции Кыш Бабая, который пройдет 23 ноября, перенесен с улицы Баумана в Казанский Кремль, сообщают организаторы.

Мероприятие начнется в 12.30 — на площади 1 Мая Кыш Бабай встретится с друзьями. Десятью минутами позднее начнется парад: сказочные герои пройдут по улице Шейнкмана до здания выставочного центра «Манеж».

В 12.50 в «Манеже» состоится торжественное открытие почтового ящика татарского новогоднего волшебника. После этого торжественное шествие продолжится до мечети Кул Шариф, где Кыш Бабай и его гости дадут старт зиме и поздравят Казанский Кремль с 25-летием музея-заповедника.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в сказочном параде вместе с Кыш Бабаем примут участие Дед Мороз, Санта Клаус, Снегурочка Костромская, Тол Бабай и другие.

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