На 10-летие Кыш Бабая приедут гости со всей России

(Казань, 18 ноября, «Татар-информ», Александра Давыдова). Татарстанский Кыш Бабай вместе со своей внучкой Кар Кызы в этом году отпразднуют 10-летие создания своей резиденции. В честь этого события их посетят сказочные гости со всей России, рассказал персонаж на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«В этом году у нас знаменательная дата — 10 лет. Я позвал своих самых близких друзей: из Великого Устюга приедет сам Дедушка Мороз, он каждый год обязательно бывает у нас. Приедет Санта Клаус, Снегурочка Костромская, Тол Бабай — мой сосед из Удмуртии, Кикимора Вятская, Царь Берендей, Байкальский Дед Мороз, Матушка Зима и Девицы — Метелицы», — отметил Кыш Бабай.

23 ноября в 12.00 от памятного знака «Географический центр Казани» стартует праздничное шествие с участием героев. Они пройдут по улице Баумана до Казанского Кремля и поздравят казанцев с наступающим Новым годом. После этого гости столицы Татарстана отправятся в музей-заповедник, где на разных языках скажут пожелания к его 25-летнему юбилею. Также они встретятся с юными жителями республики.

24 ноября праздничные мероприятия пройдут в резиденции Кыш Бабая в селе Яна Кырлай, где состоятся открытие «Леса Чудес» и праздничный концерт с участием всех сказочных персонажей.

«Этот проект для нас очень интересный, важный. Это сильное направление для детского, семейного отдыха, это полная интеграция с нашим литературным наследием, это то, что дает развиваться без привязки к каким-либо политическим течениям, событиям. Красивая, яркая сказочная тема», — прокомментировал председатель Государственного комитета Республики Татарстан по туризму Сергей Иванов.

Он также отметил, что ежегодно количество туристов в резиденции растет на 7-8%. В прошлом году ее посетили около 7 тыс. человек.

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