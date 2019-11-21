Самообложение в Кукморском районе РТ: жители поселения пожелали сдать по 5 тыс. рублей

(Казань, 21 ноября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Жители одного из населенных пунктов Кукморского района Татарстана по программе самообложения в этом году решили собирать по 5 тыс. рублей. Об этом на круглом столе в Госсовете РТ сообщил глава муниципалитета Сергей Димитриев.

«Радует, что и в этом году видим активность населения. Есть населенный пункт, где заявили собирать по 5 тыс. рублей. Есть населенные пункты, где собирают по 1 тыс. рублей. В среднем по району – 600 рублей с одного избирателя», – рассказал докладчик.

Он уточнил, что вносить по 5 тыс. рублей пожелали жители поселка Октябрино, а по 1 тыс. рублей – деревни Верхняя Юмья.

Размер предоставляемых из бюджета Татарстана денежных средств установлен в соотношении четыре рубля к одному рублю средств самообложения граждан, поступивших в бюджет муниципального образования.

По словам Димитриева, в районе за последние шесть лет по программе самообложения с населения собрано 72 млн рублей, бюджет выделил 285 млн рублей. В результате общая сумма средств составила 357 млн рублей.

«На эти средства мы смогли сделать 150 км дорог в поселениях, благоустроили кладбища практически во всех населенных пунктах, закупили более 4 тыс. светодиодных лампочек для сел. Свыше 170 штук пожарных гидрантов установили. То есть решили вопросы, волнующие жителей наших поселений. Программа эффективна тем, что есть возможность решить проблемы, которые возникают у жителей», – подчеркнул он.

Глава района также заверил, что местные власти «отчитываются перед населением за каждую копейку и каждый избиратель имеет возможность увидеть расход средств».

«Когда я в Кукморе посещал дворы, увидел, как две женщины заносят скамейки в дом. Спросил, почему они не оставляют их на улице. Они ответили, что в этих скамейках их средства тоже есть. То есть население очень бережно относится к таким вещам, жители заинтересованы в сохранении», – заметил он.

Димитриев сообщил, что в этом году в четырех поселениях Кукморского района пройдут референдумы, а в остальных – сходы граждан.

Программа самообложения в Татарстане действует с 2013 года. Всего за 2013–2018 годы общий объем средств самообложения составил 816,2 млн рублей.

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