Правительство России выделило 650 млн рублей на участок Большого Казанского кольца

(Казань, 21 ноября, «Татар-информ»). Правительство России по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» дополнительно выделило Татарстану 650 млн рублей на строительство первого этапа Большого Казанского кольца, сообщает Миндортранс РТ.

«Средства пойдут на строительство первого этапа Большого Казанского кольца на участке протяженностью 800 м от улицы Мидхата Булатова до Борисковской. Четырехполосная дорога будет соответствовать категории магистральной улицы общегородского значения первого класса», – говорится в сообщении министерства.



Участок улицы Булатова до Борисковской считается одним из самых сложных на первом этапе строительства. Необходимо будет возвести подпорные стены по ходу движения и построить подземный пешеходный переход.

«В настоящее время продолжается разработка грунта – вывезено более 40%. Идут работы по устройству буронабивных свай путепровода на улице Фермское шоссе и на опорах пешеходного моста на улице Борисковская, бетонированию подпорных стен и опор путепровода», – отмечается в сообщении.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на строительство первого этапа Большого Казанского кольца Татарстану выделены федеральные средства в размере 350 млн рублей. Кроме того, из республиканского бюджета на строительство выделены 350 млн рублей по программе дорожных работ.

Общая стоимость строительства первого этапа (от улицы Булатова до Борисковской) составляет более 2 млрд рублей, в том числе 1 млрд – средства федерального бюджета. Ввести объект в эксплуатацию планируется в конце августа 2020 года.

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