На строительство участка Большого Казанского кольца Татарстану из бюджета РФ выделено 350 млн рублей

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). На первый этап строительства Большого Казанского кольца Татарстану выделены федеральные средства в размере 350 млн рублей. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Миндортранса РТ.

«На первый этап строительства Большого Казанского кольца предоставлено дополнительное федеральное финансирование в размере 350 млн рублей. Соответствующее соглашение в рамках национального проекта „Безопасные и качественные автомобильные дороги“ подписано между Росавтодором и Татарстаном», — рассказали в министерстве.

Кроме того, из республиканского бюджета выделены 350 млн рублей по программе дорожных работ на текущий год. Общая сметная стоимость первого этапа оценивается почти в 2,3 млрд рублей. «Выделение оставшейся суммы финансирования и ввод объекта в эксплуатацию запланированы на 2020 год. Контракт на выполнение работ планируется заключить 9 июля текущего года», — уточнили в пресс-службе.

Первый этап включает строительство участка протяженностью 800 метров от улицы Мидхата Булатова до улицы Борисковская. «Данный участок Большого Казанского кольца будет соответствовать категории магистральной улицы общегородского значения первого класса с непрерывным движением. Ширина проезжей части составит шесть полос движения по 7,25 метра в каждую сторону и разделительной полосой, включающей два трамвайных пути шириной 9,5 метра. Ширина тротуара — от 2 до 4,5 метра», — отметили в министерстве.

В состав этого участка также войдет путепровод на пересечении с улицей Фермское шоссе длиной 109,7 метра и шириной 35,78 метра с четырьмя полосами движения автотранспорта.

В России 15 субъектов заключили соглашения с Росавтодором о предоставлении дополнительного федерального финансирования на проведение капиталоемких мероприятий для реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Общий объем средств составляет 5 млрд рублей.

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