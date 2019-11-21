В Казани будет оборудована первая в республике травяная крыша

(Казань, 21 ноября, «Татар-информ», Оксана Романова). В Казани над павильоном проката спортивного инвентаря у благоустраиваемого входа на территорию лесопарка «Дубрава» будет оборудована травяная крыша. Зеленая технология будет использована архитекторами впервые в Татарстане. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» сообщила заместитель главного архитектора города Дарья Толовенкова.

Собеседница рассказала, что до нового года у лесопарка «Дубрава» будут установлены и открыты теплая остановка уникальной конструкции, павильон проката спортивного инвентаря и кафе. На этом благоустройство зеленой зоны города, второй по площади после особо охраняемой природной территории озера Лебяжье, будет завершено. Лесной массив в отличие от прилегающей территории относится к федеральным землям лесного фонда, и город не имеет юридических прав производить здесь никаких работ.

Единственными работами, которые по Программе развития общественных пространств РТ необходимо будет выполнить в следующем году в организуемой входной группе у леса, останется обустройство зеленой кровли павильона проката.

«Это наша первая попытка. Мир уже давно использует подобное, и даже в Москве есть зеленые кровли, которые успешно функционируют более 15 лет. Мы только попытаемся наладить эту систему — это наш эксперимент», — рассказала Дарья Толовенкова.

Для создания травяной крыши будут использоваться растения, которые не требуют щепетильного ухода и характерны для климатической полосы Казани. В целом благоустраиваемая территория перед лесопарком будет дополнительно озеленена для создания экологического буфера между зоной отдыха, прилегающей автодорогой и самим лесом. По словам Толовенковой, так архитекторы рассчитывают снизить антропогенное воздействие на лесной массив.

«На зеленой крыше не будет розария — это будут низкорослые растения, больше похожие на северный ландшафт. Мы, как и прежде, предпочитаем в наших парках сажать растения, которые требуют минимум ухода, чтобы не тратить на это лишние силы, средства и т. д. Но в то же время часть территории мы всегда делаем декоративной, чтобы радовала глаз», — отметила заместитель главного архитектора Казани.

Согласно проекту, помимо трех павильонов у входа в лесопарк появятся ирисы, три вида герани, пять видов осок, татарский клен и другие виды растений.

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