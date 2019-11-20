У входа в лесопарк «Дубрава» до конца года откроют теплую остановку, прокат и кафе

(Казань, 21 ноября, «Татар-информ», Оксана Романова). Благоустроенная входная группа у лесопарка «Дубрава» с индивидуально разработанной уникальной конструкцией теплой остановки, прокатом спортивного инвентаря и кафе будет завершена и открыта в Казани до нового года. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» рассказала заместитель главного архитектора города Дарья Толовенкова.

Работы здесь начались в конце лета. Им предшествовало общественное обсуждение в январе. В связи с благоустройством опушки была реконструирована и прилегающая проезжая часть.

«Город оставил сети, закладные и так далее, чтобы мы могли к этому подцепиться, сделать расширение тротуара, с противоположной стороны поставить остановочные павильоны, автобусную остановку и прочее. Это входило в проект благоустройства в рамках парка “Дубрава” – были подтянуты смежные городские программы, и мы отработали совместно с другими структурами города», – сообщила Толовенкова.

К Новому году на площадке в 5405 кв. метров, предваряющей лесной массив, появятся три объекта: теплая остановка уникальной узнаваемой формы, разработанная специально для «портала» в лес, павильон проката спортивного инвентаря и небольшое кафе, оборудованные туалетом и комнатой матери и ребенка.

«Будет также небольшая зона под амфитеатр, парковочные зоны, которые мы смогли максимально уплотнить, чтобы жители приезжали и парковались там, а не вдоль дорог, как это было раньше. Предусмотрено освещение, а также озеленение в качестве буфера от дороги к зоне отдыха и в то же время буфера для самого леса, чтобы уменьшить антропогенное воздействие на него. От дороги мы отгородились кроме зеленых насаждений высокими скамейками – создали барьеры от пыли, возможной грязи», – пояснила архитектор.

При этом она подчеркнула, что последние лет десять на благоустраиваемой под входную группу территории находилась вялотекущая стройка «за страшным забором, а у собственника были непонятные намерения». Чтобы организовать здесь зону обслуживания отдыхающих, город обменял землю у владельца на другой участок.

«“Дубрава” – один из самых крупных, не считая Лебяжьего, лесов Казани. Это огромный зеленый массив, очень любимый горожанами. И там всегда не хватало самых простых человеческих условий, если мы хотим заниматься спортом, отдыхать, просто жить – переодевалок, туалета, теплого кафе, места, где ребенка можно пеленать…» – напомнила Дарья Толовенкова.

После открытия входной группы лесопарка «Дубрава», заверила собеседница агентства, дальнейшего вмешательства на территорию леса с целью его благоустройства проводиться не будет. Зеленый массив относится к федеральным землям Лесфонда, и город не имеет права его эксплуатировать. Нельзя даже мусор убирать или «палку вкопать для таблички с навигацией», подчеркнула заместитель главного архитектора Казани.

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