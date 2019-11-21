На Форум православной общественности в Казани пригласили мусульман, католиков и иудеев

(Казань, 21 ноября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). IV Форум православной общественности Татарстана состоится в Казани 22 ноября. В качестве гостей на него пригласили глав мусульманской, католической, иудейской и других традиционных религиозных общин республики. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал митрополит Казанский и Татарстанский Феофан.

«Являясь гражданами и собратьями, мы решаем много общих проблем», – подчеркнул он.

По мнению владыки, в Татарстане удалось выстроить такие отношения между представителями разных конфессий, которые можно назвать эталонными. Форум можно считать своеобразным обменом опытом добрых дел, смотром и отчетом о работе, проделанной за год.

«Проблем у нас много: сироты, старики, тюрьмы, проблема профилактики экстремизма, ведущего к терроризму. И их решение – самое главное, к чему мы должны стремиться», – привел перечень требующих внимания ситуаций митрополит Феофан.

Участие в форуме будут принимать не только религиозные деятели, но и делегаты от общественности и представители власти, включая Президента РТ Рустама Минниханова.

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