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Татар-информ

21 ноября 2019, 13:24

Общество

Марат Ахметов отметил увеличение участия татарстанцев в самообложении

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Общество

Марат Ахметов отметил увеличение участия татарстанцев в самообложении

Фото: Рамиль Гали

Благодаря самообложению за десять месяцев 2019 года собрано 242 млн рублей, бюджетная поддержка превысит 1 млрд рублей.

(Казань, 21 ноября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Текущий год отличается более активным участием населения Татарстана в программе самообложения. Об этом заявил сегодня на круглом столе заместитель Председателя Госсовета РТ Марат Ахметов.

«В течение многих лет в Татарстане проводится масштабная работа по социально-инфраструктурному переустройству сельских населенных пунктов. Благодаря ей на глазах меняется облик городов и сел. Это позволяет нам решать многие масштабные задачи и проблемы, накопленные годами», – рассказал депутат.

Марат Ахметов напомнил, что программа самообложения в республике действует с 2013 года. «С 2013-го по 2018 год из республиканского бюджета на стимулирование этого направления выделено 4,2 млрд рублей. Это достаточно серьезная сумма. В 2018 году в этой программе принимали участие все сельские поселения – 856. Было собрано более 223 млн рублей, общая сумма с участием бюджетной поддержки составила почти 900 млн рублей», – констатировал он.

По словам зампредседателя Госсовета, за десять месяцев текущего года собрано в результате самообложения 242 млн рублей, бюджетная поддержка превысит 1 млрд рублей.

«Только за счет средств самообложения, которые привлекаются добровольным пожертвованием граждан, решить крупные задачи было бы невозможно. Но по решению Президента РТ мы применяем инструмент стимулирования. То есть размер средств, предоставляемых из бюджета, установлен в соотношении четыре рубля к одному рублю средств самообложения граждан. Это делает результат эффективным, а инструмент – полезным и стимулирующим», – подчеркнул депутат.

По его словам, большая часть собранных средств, как правило, идет на дорожные работы, а также на водоснабжение и на благоустройство территорий поселений и кладбищ.

«Самообложение – это востребованный инструмент. Постепенно преодолевается безразличие, и население становится заинтересованным, более бережливым к своему месту проживания. Считаю, что мы на правильном пути и что это направление нужно усилить, в том числе и разъяснительную работу с населением», – отметил зампредседателя Госсовета.

Татарстан за прошедшие годы накопил позитивный опыт по самообложению, добавил он. «Этот опыт надо обобщить и сделать достоянием всех глав сельских поселений. Хочу предложить на съезде муниципальных образований 19 декабря тоже озвучить проблемы и пожелания по этому вопросу. Самообложение имеет перспективу, этот инструмент будет развиваться и работать на благо наших жителей», – заключил Марат Ахметов.

В этом году решения по введению и использованию самообложения в населенных пунктах в основном будут приниматься на сходах граждан. Они проводятся с октября по декабрь в 2323 населенных пунктах 826 поселений во всех муниципальных районах Татарстана. По состоянию на 15 ноября признаны состоявшимися 782 схода, на которых приняты положительные решения о введении самообложения граждан.

Местные референдумы в основном будут проходить в муниципальных образованиях с количеством избирателей более 3 тыс. Они были назначены в 54 поселениях 33 районов Татарстана на 17 и 24 ноября, а также на 1 и 8 декабря.

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