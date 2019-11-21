Мераби Уридия: В «Нефтехимике» забиваю больше, чем в других командах

(Казань, 21 ноября, «Татар-информ»). Атакующий полузащитник «Нефтехимика» Мераби Уридия – один из лидеров нижнекамского клуба. В этом сезоне выпускник академии казанского «Рубина» забил уже 9 мячей. Больше только у Дениса Макарова –11 голов.

За последние два сезона в «Нефтехимике» 26-летний Уридия забил больше, чем за всю предыдущую карьеру.

«Здесь все зависит от доверия тренерского штаба, а именно – игра на поле и уверенность в своих силах, поэтому думаю, что в «Нефтехимике» больше получается забивать, чем в остальных командах», – рассказал полузащитник «Нефтехимика» в интервью официальному сайту клуба.

По словам игрока, уровень игры команд ФНЛ довольно высок, однако ему удалось адаптироваться и приносить «Нефтехимику» пользу. «Могу играть еще лучше и больше забивать, но в целом я доволен, потому что команда выступает хорошо», – подытожил футболист.

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