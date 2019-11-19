«Рубин» хочет приобрести лучшего бомбардира «Нефтехимика»

(Казань, 19 ноября, «Татар-информ»). Казанский «Рубин» сделал предложение «Нефтехимику» по трансферу полузащитника нижнекамского клуба Дениса Макарова. Об этом сообщает портал championat.net.

Кроме того, издание утверждает, что игроком также интересуется ЦСКА, но переговоры проходят тяжело.

В этом сезоне Макаров сыграл в 19 матчах за «Нефтехимик» в ФНЛ. На счету футболиста 11 забитых мячей, два из которых – с пенальти.

21-летний Денис Макаров является воспитанником академии имени Коноплева. В «Нефтехимик» Макаров перешел летом 2018 года на правах аренды из «Оренбурга». В этом году нижнекамский клуб выкупил права на игрока, подписав с ним полноценный контракт, который действует до конца сезона 2019-2020 годов.

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