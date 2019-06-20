Защитник «Рубина»: Будем биться против «Зенита»

(Казань, 21 ноября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Защитник казанского футбольного клуба «Рубин» Олег Данченко рассказал на открытой тренировке о подготовке к матчу чемпионата России после паузы на международные матчи.

В субботу, 23 ноября, команда сыграет против питерского «Зенита». «Паузу хорошо провели, потратили ее на подготовку. Думаю, в субботу вы увидите наши заготовки. Мы будем выходить, биться и зарабатывать очки», – подчеркнул Данченко.

Кроме того, защитник рассказал о своем состоянии после травмы: «Самочувствие хорошее, работаю со всей командой. Тренируюсь, доказываю. Как решат тренеры, тогда и сыграю».

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