Роман Шаронов: Врачи делают всё возможное, чтобы Данченко появился на поле

(Казань, 23 октября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Тренер казанского футбольного клуба «Рубин» Роман Шаронов прокомментировал матч команды против «Урала», который пройдёт 25 октября.

«Врачи делают всё возможное, чтобы в ближайшей игре травмированный ранее Данченко появился на поле. Что касается самого „Урала“, то у этой команды есть лидеры, команда играет в комбинационный футбол, поэтому матч должен получиться интересным», — рассказал специалист журналистам на открытой тренировке команды.

Вдобавок он подвёл итоги встречи в прошлом туре: «Мы всегда работаем над тем, чтобы быть лучше и добиваться результата. После игры против „Спартака“ наши футболисты получили понимание, над чем работать».

Олег Данченко получил травму во время встречи со «Спартаком» и уже на 18-й минуте матча был вынужден покинуть поле.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.