Из дома челнинки Агины Алтынбаевой следователи изъяли технику и детскую одежду

(Набережные Челны, 21 ноября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Из квартиры Агины Алтынбаевой, которую обвиняют в том, что она посадила за руль шестилетнего сына, после чего автомобиль разогнался до 130 километров в час, изъяли оргтехнику и детскую одежду. Об этом ИА «Татар-информ» стало известно из собственных источников в правоохранительных органах.

«Вчера в рамках расследования уголовных дел был проведен осмотр жилищных условий семьи Алтынбаевой. Осмотр осуществлялся на добровольной основе — с разрешения Агины Алтынбаевой. В процессе оперативно-следственных мероприятий были изъяты компьютер, телефон, детская одежда, то есть те предметы, которые могут послужить вещественными доказательствами произошедшего», — сообщил источник.

Сама же Агина Алтынбаева в случившемся обвинила СМИ и журналистов. По ее утверждению, вся шумиха началась после публикации о ней.

«Теперь мой ребенок не может посещать школу, потому что у него нет одежды. И это зимой! Дети не могут связаться со мной по телефону, телевизор и компьютер тоже отобрали», — заявила Алтынбаева.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в соцсети появился ролик, в котором шестилетний сын Алтынбаевой сидит за рулем авто на скорости в 130 км/ч.

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