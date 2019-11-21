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Динара Прокопьева

21 ноября 2019, 10:36

Казанский Кремль выступает за запрет снюса, аналогичный запрету на спайс

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Казанский Кремль выступает за запрет снюса, аналогичный запрету на спайс

Пока за продажу и распространение жевательной смеси нельзя наказать, в чем и состоит основная сложность.

(Казань, 21 ноября, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Казанский Кремль видит обеспокоенность родителей бесконтрольной продажей снюса (жевательного табака) и надеется на его запрет. Об этом на брифинге в Доме Правительства РТ заявила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

«К сожалению, этот жевательный табак не внесен ни в какие списки запрещенных веществ. Его продажа идет свободно, наказать за продажу и распространение жевательного табака невозможно», – констатировала Галимова.

Она сравнила ситуацию с жевательным табаком с появлением наркотических курительных смесей – спайсов.

«Помните, как было в истории со спайсом. В первое время они тоже спокойно распространялись, а потом законодатели внесли все-таки этот препарат в список запрещенных», – заметила представитель Казанского Кремля.

Когда препарат вносится в список запрещенных, его состав прописывается. Но при смене состава его снова можно спокойно продавать, чем иногда пользуются производители, добавила Галимова.

Правоохранительные органы уже занимаются вопросом распространения снюса, отметила она. Казанский Кремль надеется, что запрет жевательного табака будет инициирован законодателями.

Ранее стало известно, что одна доза снюса по количеству никотина равна трем пачкам сигарет, о чем сообщало ИА «Татар-информ».

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