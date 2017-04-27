Минниханов обсудит поставку в Узбекистан вертолетов и шин на форуме в Ташкенте

(Казань, 21 ноября, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Президент Татарстана Рустам Минниханов в понедельник, 25 ноября, совершит рабочую поездку в Ташкент, где откроется форум «Татарстан-Узбекистан». Об этом сообщила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова на брифинге в Доме Правительства РТ.

«На форуме пойдет речь о расширении сотрудничества по таким направлениям, как поставки в Узбекистан вертолетов, автомобильных шин, сельхозтехники, нефтепродуктов, товаров бытовой химии, продукции халяль. Будет рассмотрен вопрос об участии наших компаний в строительстве и модернизации объектов электро- и гидроэнергетики», ‒ отметила Галимова.

«Татарстан заинтересован в поставках из Узбекистана продукции легкой промышленности и сельского хозяйства», – добавила она.

После форума Минниханов намерен встретиться с Премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым. В ходе встречи будут затронуты вопросы строительства индустриального парка в Ташкентской области при участии «Химграда» и модернизации системы здравоохранения Узбекистана при участии компании «Эйдос-Медицина». Планируется подписание соглашения между «Татнефтью» и заводом резинотехнических изделий «Узбекнефтегаза».

Двухдневный рабочий визит Минниханова в Узбекистан начнется в понедельник, 25 ноября.

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