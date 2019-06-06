Минниханов в Узбекистане откроет вторую сборочную линию КАМАЗа

(Казань, 21 ноября, «Татар-информ», Диана Авакян). Президент Татарстана Рустам Минниханов 26 ноября примет участие в торжественной церемонии открытия второй линии сборочного пункта КАМАЗа в узбекистанском Самарканде. Об этом на брифинге в Доме Правительства РТ заявила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

Год назад было подписано соглашение между челнинским предприятием и узбекистанской UzAutoTrailer о производстве наиболее востребованных на рынке моделей грузовиков «КАМАЗ».

«Узбекский партнер построил отдельный корпус площадью более 7 тыс. кв. метров, организованы новые производственные линии проектной мощностью до 3 тыс. единиц в год (в две смены). В этом корпусе также организован участок сбора и установки газобаллонного оборудования на шасси “КАМАЗ“. На предприятии создано 30 рабочих мест», – отметила она.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что большая партия грузовиков была реализована в самом Узбекистане. Также готовятся контракты по продаже машин в ближайшие страны, заинтересованные в их приобретении.

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