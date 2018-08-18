В Узбекистане откроется вторая линия сборочного пункта КАМАЗа

(Казань, 15 ноября, «Татар-информ», Динара Прокопьева). ПАО «КАМАЗ» запустит вторую линию сборочного производства грузовиков в Узбекистане. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал Генеральный консул Узбекистана в Казани Фариддин Насриев.

«У нас установились хорошие отношения между Республикой Татарстан и Ташкентской областью, – отметил спикер. – Если говорить о крупных проектах, то это сборочный пункт КАМАЗа. В ближайшее время планируется открытие второй линии».

Дипломат пояснил, что большая партия грузовиков была реализована в самом Узбекистане. Также готовятся контракты по продаже машин в ближайшие страны, заинтересованные в их приобретении, добавил он.

В ноябре 2017 года стало известно, что производство грузовых транспортных средств под маркой «КАМАЗ» в Узбекистане будет организовано на мощностях ООО UzAutoTrailer. Соответствующий договор был заключен между татарстанским автогигантом и АО «Узавтосаноат».

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