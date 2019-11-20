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Татар-информ

21 ноября 2019, 00:10

Общество

Клинические психологи и гинекологи проведут для пар Бугульмы свадебный инструктаж

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Общество

Клинические психологи и гинекологи проведут для пар Бугульмы свадебный инструктаж

Фото: bugulma-tatarstan.ru

ЗАГС Бугульмы приглашает в Школу молодой семьи, на которой расскажет о формуле семейного счастья.

(Казань, 21 ноября, «Татар-информ»). 23 ноября в ЗАГСе Бугульмы начнет работу «Школа молодой семьи». Молодые семейные пары, будущие молодожены, а также все желающие смогут получить формулу семейного счастья и здоровья семьи. Об этом пишет «Бугульминская газета».

Встреча с участниками школа состоится при участии клинического семейного психолога, врача-гинеколога, специалистов отдела ЗАГС, которые проведут свадебный инструктаж.

Приглашаются молодые семьи и те, кто готовится вступить в брак, а также все, кому интересна тема семьи, брака, материнства и детства.

Начало запланировано на десять утра.

Ранее жительницы Нижнекамска обсудили, каким должен быть «настоящий мужчина», о чем сообщало ИА «Татар-информ».

 

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