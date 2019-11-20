Клинические психологи и гинекологи проведут для пар Бугульмы свадебный инструктаж

(Казань, 21 ноября, «Татар-информ»). 23 ноября в ЗАГСе Бугульмы начнет работу «Школа молодой семьи». Молодые семейные пары, будущие молодожены, а также все желающие смогут получить формулу семейного счастья и здоровья семьи. Об этом пишет «Бугульминская газета».



Встреча с участниками школа состоится при участии клинического семейного психолога, врача-гинеколога, специалистов отдела ЗАГС, которые проведут свадебный инструктаж.



Приглашаются молодые семьи и те, кто готовится вступить в брак, а также все, кому интересна тема семьи, брака, материнства и детства.



Начало запланировано на десять утра.



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