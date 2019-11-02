Жительницы Нижнекамска обсудили, каким должен «настоящий мужчина»

(Казань, 5 ноября, «Татар-информ»). «Нужна ли армия мужчине? Женский взгляд» – под таким названием состоялся круглый стол со студенческим активом девушек «Колледжа нефтехимии и нефтепереработки имени Н. Лемаева» в Нижнекамске. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



На встрече обсудили вопросы, кого хотят видеть рядом с собой девушки в будущем и какими представляют себе мужей. На этот вопрос большинство девушек ответило, что только с отслужившими в армии парнями. Несколько нижнекамок выступили категорически против армии, аргументируя это тем, что «там бывают неуставные отношения» и «это бессмысленная потеря времени».





В 2017 году в армию были призваны 524 молодых человека, из них по состоянию здоровья вернулись шесть.



Год спустя данная цифра изменилась: призвано 472 юношей, вернулись также шестеро. В этом году из 46 призванных уже вернулись двое. По заболеваниям 29% – это терапевтические отклонения, на втором месте – хирургические (19,1%), а на третьем – психиатрические (18,7%).



Военком Нижнекамского района Фарит Мингареев отметил, что на сегодняшний день складывается ситуация, что многие мальчики не становятся мужчинами. С детского сада их окружают женщины, а если еще воспитанием занимается только мама, то ситуация становится еще плачевнее.



«Армия сейчас выполняет социальную функцию, где молодой человек проходит через трудности. А затем в жизни, берет эти трудности на себя», – подытожил итог встречи военный комиссар.

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