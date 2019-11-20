Москвичи предложили свои идеи по реконструкции детского лагеря в Нижнекамске

(Казань, 21 ноября, «Татар-информ»). В Нижнекамске проходит стратегическая сессия, в ходе которой планируется создать концепцию работы детского оздоровительного комплекса «Кама», сообщает «НТР 24».



Московские специалисты также высказали идеи, каким они видят внутреннее наполнение лагеря. Одно из предложений связано с месторасположением: «Кама» находится в живописном месте и рядом с городом, кроме того, база, благодаря имеющимся коммуникациям, может принимать отдыхающих круглый год.



Результаты стратегической сессии станут известны чуть позже, лучшие идеи соберут в единую концепцию и передадут на рассмотрение городским властям.



Параллельно с «мозговым штурмом» в оздоровительном лагере «Кама» подходит к финишу первый этап реконструкции. Во всех четырех спальных корпусах завершается внутренняя отделка. На сегодняшний день практически готовы стадион, столовая, административное здание, где разместятся медпункт, прокат лыж и коньков.



В планах – восстановить пирс на озере Каракуль, больше известное всем нижнекамцам как Пионерское, и объединить лагерь с соседним Зангар Кулем.



Планируется, что первых своих посетителей «Кама» примет уже в июне будущего года.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в детском лагере «Кама» после реконструкции появится музей под открытым небом.

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