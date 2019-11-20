Среди пострадавших в лобовом столкновении «Лады» и «БМВ» на трассе в РТ есть ребенок

(Казань, 20 ноября, «Татар-информ»). Трехлетний ребенок и еще три человека пострадали в лобовом столкновении «Лады» и «БМВ» на трассе в РТ, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД по РТ.

Стало известно, что в результате аварии, которая произошла сегодня на 47-м км трассы Казань – Оренбург, погибли три человека – 57-летний водитель «Лады» и двое пассажиров отечественной легковушки (56 и 59 лет). Еще четыре человека – 33-летний водитель и 32-летний пассажир «БМВ», а также трехлетний ребенок и 24-летний пассажир «Лады с многочисленными травмами в больнице.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня на 47-м км трассы Казань – Оренбург произошло лобовое столкновение «БМВ» и «Лады Ларгус». От удара отечественную легковушку выбросило в кювет. Жертвами ДТП стали три человека.

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