Три человека погибли в результате лобового столкновения «БМВ» и «Лады» на трассе в РТ

(Казань, 20 ноября, «Татар-информ»). Три человека погибли в результате лобового столкновения «БМВ» и «Лады» на трассе Казань – Оренбург в Татарстане. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Сегодня днем на 47-м км трассы Казань – Оренбург водитель «БМВ», по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с «Ладой».

Жертвами аварии стали три человека. Обстоятельства ДТП и личности погибших устанавливаются. На месте работают инспекторы ГИБДД.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня днем на трассе в Лаишевском районе РТ лоб в лоб столкнулись «БМВ» и «Лада Ларгус».





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