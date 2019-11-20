Камский моторный завод признал ошибкой использование голой женщины в рекламе

(Казань, 20 ноября, «Татар-информ», Вероника Ваганова). Камский моторный завод, который использовал в рекламе обнаженную женщину, признал свою ошибку. Об этом по итогу рассмотрения дела корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал заместитель руководителя УФАС по РТ Андрей Розенталь.

«Они признали, что совершили правонарушение. Когда реклама идет с обнаженным телом, это можно допускать только в определенных случаях — сауны или спа-салоны, но в рекламе стройматериалов, мы считаем, это недопустимо. Они признались, что действительно совершили ошибку. Мы приняли решение, передали на административное производство, будем потом по штрафу рассматривать», — сообщил спикер.

В УФАС по РТ посчитали нарушением рекламного законодательства обнаженную женщину на рекламном баннере челнинской компании, а также отметили, что баннер имеет признаки нарушения части 6 статьи 5 Закона «О рекламе».

«Изображение в рассматриваемой рекламе явно носит эротический характер и несовместимо с услугами по продаже брусчатки. Размещение спорной рекламы в публичном месте исключает возможность ограничить доступ к изображению эротического характера определенной категории граждан (детей)», — говорится в определении о возбуждении дела.

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