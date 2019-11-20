Обнаженная женщина стала причиной разбирательств между УФАС и Камским моторным заводом

(Казань, 20 ноября, «Татар-информ»). В УФАС по РТ рассмотрели материалы дела в отношении Камского моторного завода. Эксперты посчитали нарушением рекламного законодательства обнаженную женщину на рекламном баннере челнинской компании.

«Изображение в рассматриваемой рекламе явно носит эротический характер и несовместимо с услугами по продаже брусчатки. Размещение спорной рекламы в публичном месте исключает возможность ограничить доступ к изображению эротического характера определенной категории граждан (детей)», — сказано в определении о возбуждении дела.

В УФАС также отметили, что рекламный баннер имеет признаки нарушения части 6 статьи 5 Закона «О рекламе». Дело в отношении компании из Набережных Челнов рассмотрят сегодня, 20 ноября, в 14.00.

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