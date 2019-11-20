Лучшим «Школьным экопатрулям» республики подарили 3D-принтеры и фотоаппараты

(Казань, 20 ноября, «Татар-информ», Александра Давыдова). В Казани подвели итоги ежегодного республиканского конкурса «Школьный экопатруль». Мероприятие при поддержке Президента РТ Рустама Минниханова проводится в Татарстане в пятый раз.

«Наша республика, водоохранные зоны, места массового пребывания и отдыха людей с каждым годом становятся все чище. И зачастую уже дети показывают своим родителям, как вести себя на природе», — отметил первый замминистра экологии и природных ресурсов РТ — главный госинспектор РТ в области охраны окружающей среды Фаяз Шакиров, поприветствовав участников от имени руководителя республиканского ведомства Александра Шадрикова.

Он также напомнил, что республиканский конкурс «Школьный экопатруль» проводится с 1 сентября 2014 года. Ребята представляют свои экологические достижения в таких номинациях, как «Самый активный школьник», «Самый активный класс» и «Самая активная школа». Благодаря мобильному приложению школьники фиксируют на фото и видео незаконные свалки и факты сброса сточных вод, каждое из которых награждается баллами. По каждому сообщению представители природоохранных ведомств предпринимают соответствующие меры. В этом году в рамках конкурса от школьников поступило более 7,7 тыс. сообщений.

Со сцены зрителей также поприветствовали замминистра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Радик Гисмятов, председатель Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Азат Хамаев, а также заместитель Волжского межрегионального природоохранного прокурора Александр Гончар. Они поблагодарили ребят за участие и вклад в экологию республики, а также наградили победителей. Самые активные «Школьные экопатрули» получили в подарок 3D-принтеры, теннисные столы, ноутбуки, велосипеды и фотоаппараты. Лучшим среди муниципальных образований РТ, по мнению конкурсного жюри, стал Альметьевский район.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что ученик 11-го класса казанской гимназии № 27 Тимур Гибатуллин за четыре года направил экологам около 800 уведомлений о свалках в Казани.

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