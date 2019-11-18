За борьбу со свалками школьник из Казани заработал самокат, гироскутер и айфон

(Казань, 18 ноября, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Около 800 уведомлений о свалках в Казани направил экологам за четыре года ученик 11 класса казанской гимназии №27 Тимур Гибатуллин. Активный участник республиканского конкурса «Школьный экопатруль» будет награжден 20 ноября в Казани.

«Каждый год направляю в мобильное приложение примерно по 200 сообщений. Свалки нахожу неподалеку от дома или в своем районе. Любовь к чистоте и экологии мне привили родители с детства. Фотографирую свалку возле дома, а через две недели ее уже убирают. Мне интересно наблюдать за этим процессом и видеть результат», — рассказал ИА «Татар-информ» экоактивист.

Множество мелких свалок в Вахитовском районе Тимур Гибатуллин нашел во время своих прогулок. Чаще всего он обнаруживает строительные отходы, старую мебель и другой бытовой мусор за гаражами. Борец за чистоту и порядок учится в экологическом классе, ребята из которого — активные участники «Школьного экопатруля». В этом году в число призеров конкурса вошли еще три одноклассника Тимура. Дух соперничества помогает им добиться больших результатов.

За активное участие в конкурсе молодой человек на протяжении четырех лет подряд занимает призовые места. Он уже получил в подарок электросамокат, гироскутер и айфон. В конце этого учебного года ученику 11 класса предстоит сдать ЕГЭ. Поэтому до лета долго гулять по улицам и фотографировать свалки не получится. Однако после сдачи выпускных экзаменов летом Тимур собирается вновь активно отправлять новые заявки в мобильное приложение.

«Все участники конкурса зарегистрированы на портале образования РТ edu.tatar.ru. Благодаря мобильному приложению школьники фиксируют на фото и видео незаконные свалки и факты сброса сточных вод, тем самым становятся помощниками экологов. По каждому сообщению представители природоохранных ведомств предпринимают соответствующие меры. За свою активность ребята получают баллы и уведомления о ликвидации свалок с фотографиями. За пять лет проведения конкурса в адрес экологов поступило от школьников республики более 7700 сообщений», — сообщили в пресс-службе Минэкологии РТ.

Республиканский конкурс «Школьный экопатруль» проводится с 1 сентября 2014 года в номинациях «самый активный школьник», «самый активный класс» и «самая активная школа». Его итоги в 2019 году будут подведены 20 ноября. Лучших школьников наградят на торжественной церемонии в культурном центре Московский. Победители получат 3D-принтеры, теннисные столы, ноутбуки, велосипеды и фотоаппараты. Организаторами мероприятия выступают Минэкологии РТ совместно с Минобрнауки и Минсвязи РТ.

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