Мензелинский татарский драмтеатр с успехом представил заинцам спектакль «Кыз урлау»

(Казань, 20 ноября, «Татар-информ»). В Заинске состоялся показ спектакля «Кыз урлау» («Похищение девушки») драматурга Мустая Карима. Музыкальную комедию в двух частях зрителям представил Мензелинский государственный татарский драматический театр имени Сабира Амутбаева. Об этом сообщает «Заинск-информ».



Главные герои являются участниками любовного треугольника. Красавица Джамиля не отдает явного предпочтения ни одному из двух кавалеров – ни скромному пожарному Мухаметше, ни самоуверенному трактористу Кутлуахмету.





В башкирском селе празднуют любимый праздник – Сабантуй. Молодежь затеяла игры, песни и пляски, старики вспоминают молодость. Дядюшка Ажмагул красочно описывает односельчанам, как ему удалось в молодости на вороном коне похитить свою старушку.





Тут пришла идея и Кутлуахмету – первому парню на деревне украсть самую красивую и умную девушку деревни Джамилю. Однако вместо Джамили похищенной оказывается Унганбика, жена Ажмагула.

Актеры наполнили добрую, музыкальную комедию атмосферой праздника и веселья, исполнили песни, танцы, показали трюки. Комедия захватила внимание зрителей с первых сцен и не отпускала до самой развязки. Талантливая труппа из Мензелинска сорвала овации заинцев.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Буинский драмтеатр впервые представил свои спектакли в Узбекистане.

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