Буинский драмтеатр впервые представил свои спектакли в Узбекистане

(Казань, 6 октября, «Татар-информ»). В городах Ташкент и Самарканд впервые прошли гастроли коллектива Буинского государственного драматического театра, сообщает Представительство РТ в Республике Узбекистан.

На сцене Узбекского национального академического драматического театра артисты представили легкую бытовую комедию на татарском языке «Кодалар – кодачалар» и комедию-балаган на татарском языке «Экэмэт – кэмит». Спектакли сопровождались синхронным переводом на русский язык.

Руководство и ведущие актеры Узбекского драмтеатра поздравили директора и артистов буинского коллектива с первым приездом в республику и поблагодарили за проведение постановки.

В Самарканде, на сцене Русского драматического театра им. А. П. Чехова, буинцы показали детский спектакль на русском языке о правилах дорожного движения «Светофор», драму по классическому произведению «Муму», а также комедию на татарском языке с синхронным переводом на русский язык «Кодалар – кодачалар».

В составе коллектива из Буинска приехали 30 человек актерского и технического состава. В ходе гастролей татарстанцы также ознакомились с туристическими достопримечательностями Ташкента и Самарканда.

«Гастроли в Узбекистане положили начало дальнейшего сотрудничества между коллективами театров, а также доставили удовольствие узбекистанскому зрителю», – отмечает источник.

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