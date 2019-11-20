У «Чаши» в Казани появится «Снежная деревня» с ледяным баром и кинотеатром

(Казань, 20 ноября, «Татар-информ», Екатерина Ларионова). Первая в Центральной России «Снежная деревня» появится у Центра семьи «Казан». Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказала PR-менеджер проекта Лейсан Шакирова.

«В Центральной России такого объекта еще не было, это первая арт-инсталляция „Снежная деревня“ — большой ледяной городок, в котором есть различные развлечения. Все внутри него будет исключительно из снега и изо льда», — отметила Лейсан Шакирова.

По ее словам, арт-объект будет представлять собой полый снежный купол, соединенный с несколькими галереями в форме снежинки. Внутри объекта будут располагаться снежные скульптуры, безалкогольный ice-бар с коктейлями и глинтвейном из ледяных кружек, зоны для свадебных и профессиональных фотосессий. Одновременно деревня сможет вместить до 800 человек.

Тематикой самой деревни стали мифологические существа из татарских сказок — зиланты, которые также охраняют казанскую «Чашу».

Открытие «Снежной деревни» планируется 15 декабря, работы уже начаты. Через неделю будут видны первые результаты. Строить ее будут мастера из России и Европы. Причем для построения пещеры не нужно, чтобы было снежно. Помимо настоящего снега мастера могут использовать и искусственный из снежных пушек. Температура в пещере будет сохраняться на уровне от минус 5 до минус 7 градусов.

«Там будет абсолютно комфортно гулять даже при минус 25 градусах», — заверила собеседница агентства.

Похожие снежные объекты пользуются огромной популярностью у туристов в Финляндии, ряда других скандинавских стран и Мурманской области, заключила она.

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