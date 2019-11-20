Около Чаши начали тестировать пушки с искусственным снегом для ледового городка

(Казань, 20 ноября, «Татар-информ», Екатерина Ларионова). Для строительства ледового городка у Центра семьи «Казан» начали тестировать пушки с искусственным снегом. Соответствующую информацию ИА «Татар-информ» подтвердили в пресс-службе мэрии города.

«Сейчас возле "Чаши" работает подрядная организация, которая будет заниматься созданием ледового городка. Они приобрели снежные пушки и сейчас тестируют эту технику и ее возможности. После чего им предстоит решить, будут они ее использовать или нет», — отметили в казанской мэрии.

В настоящее время у Центра семьи работают две пушки, которые распыляют искусственный снег.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на территории у Центра семьи «Казан» начали строить ледовый городок. Открыть его планируется ближе к Новому году. В прошлом году здесь сделали пять горок, самая длинная из которых — 120 метров. Также возле ёлки собрали ледовый лабиринт.

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