Епархия приступает к воссозданию церкви Николы Тульского и келий Богородицкой обители

(Казань, 20 ноября, «Татар-информ», Оксана Романова). Казанская епархия воссоздаст утраченную церковь Николы Тульского XVII века и корпуса монашеских келий на территории Богородицкого монастыря. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал архитектор епархии, преподаватель КГАСУ Степан Новиков.

«По церкви Николы Тульского под моим руководством студент КГАСУ разрабатывает дипломный проект», — сообщил Новиков, сам когда-то с дипломной работой ставший обладателем Президентской стипендии за проект реставрации Духосошественского храма Казани.

На территории Богородицкого монастыря, напомним, ведется и уже вышло на финальную стадию восстановление собора Казанской иконы Божией Матери, взорванного большевиками в 1932 году. Уничтоженные в эти же годы церковь Николы Тульского, где первое время хранилась явленная святыня, церкви Рождества Христова, Сретения Господня, колокольня, а также сохранившиеся до наших дней здание церковно-приходской школы, корпус монашеских келий и ныне действующий Крестовоздвиженский храм входили до революции в комплекс обители. Позднейшая из перестроек церкви Николы Тульского как культового сооружения датирована XVII веком. С приходом советской власти ее до неузнаваемости «перекроили», объединив с корпусом монашеских келий в табачную фабрику. В здании церковно-приходской школы был надстроен третий этаж и поквартирно размещены жильцы.

По словам Степана Новикова, воссоздание комплекса монастыря после работ на соборе Казанской иконы Божией Матери уже в ближайшее время продолжат реставрационные работы в здании приходской школы собора. Постройка 1895 года является объектом культурного наследия местного (городского) значения и была возведена по проекту первого епархиального архитектора Федора Малиновского.

«В свое время на здание приходской школы уже был разработан проект архитектором Алексеем Никитиным. С ним мы эту работу и продолжим», — уточнил собеседник агентства.

Пожелал увидеть полностью восстановленным весь комплекс построек Казанского Богородицкого монастыря и Государственный советник Татарстана Минтимер Шаймиев во время последнего визита на стройплощадку собора Казанской иконы Божией Матери. По словам Валерия Косушкина, художника-реставратора I категории и бригадира мастеров Межобластного научно-реставрационного художественного управления (МНРХУ, Москва — прим. Т-и), выполняющего реставрацию росписей пещерного храма собора, осматривая 22 октября музей истории собора в его подземном храме, Минтимер Шаймиев остался доволен результатом и напутствовал, что здесь «посещаемость должна быть очень активной».

«Но сказал, что это уже республиканская проблема...» — процитировал Косушкин.

Подробный репортаж из собора Казанской иконы Божией Матери читайте на сайте «Событий».

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