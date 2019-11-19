Вслед за собором Казанской Богоматери начнется реставрация здания приходской школы

(Казань, 20 ноября, «Татар-информ», Оксана Романова). В ближайшее время на территории Казанского Богородицкого монастыря, где на финишную прямую вышло воссоздание собора Казанской иконы Божией Матери, строители начнут реставрацию исторического корпуса приходской школы. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил архитектор Казанской епархии, преподаватель КГАСУ Степан Новиков.

«В свое время на здание приходской школы уже был разработан проект архитектором Алексеем Никитиным. С ним мы эту работу и продолжим», — рассказал о перспективах преображения Богородицкого монастыря собеседник агентства.

Краснокирпичное здание 1895 года постройки является объектом культурного наследия муниципального (городского) значения. Строилось по проекту первого епархиального архитектора Федора Малиновского. В советские годы было надстроено: исторически в нем заложено не три, а лишь два этажа. Сейчас постройка не эксплуатируется, находясь в сильно обветшавшем состоянии. Степан Новиков полагает, что результатом реставрации станет в том числе возвращение исходного облика постройке.

Воссоздание облика самого собора Казанской иконы Божией Матери, взорванного в 1932 году большевиками, уже завершено. По проекту «воскрешения», разработанному «Татинвестгражданпроектом», своды и арки главного зала были отлиты из монолитных бетонных конструкций, в верхней части фасадов установлены иконы из смальты, смонтирована архитектурная подсветка для темного времени суток. Завершается благоустройство прилегающей площади, обустроены подъезды к зданию бывшей приходской школы и парковка для туристических и паломнических автобусов со стороны улицы Нагорная. В верхнем храме проведены инженерные сети, определяется подрядчик для художественной интерьерной росписи. В нижнем, пещерном храме реставраторы восстановили фрагменты аутентичных росписей стен и нанесли аналогичный орнамент на воссозданные участки.

Собор Казанской иконы Божией Матери и здание приходской школы до прихода Советской власти составляли комплекс Богородицкого монастыря наряду с колокольней, церквями Николы Тульского, Сретения Господня, Рождества Богородицы и ныне действующим Крестовоздвиженским храмом.

Подробный репортаж из собора Казанской иконы Божией Матери читайте на сайте «Событий».

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